Portugueses em Londres sob vigilância da polícia

Hoje, em dia do jogo de Hungria – Portugal, a polícia inglesa, já está a circular na zona do “Little Portugal” em Stockwell, onde residem muitos portugueses, sendo a sua grande maioria de origem madeirense, e não vai permitir abusos e a lei é para cumprir, os portugueses não podem ficar em pé nos bares e restaurantes em Londres e muito menos a beber na via pública..

Ricardo Afonso, emigrante madeirense disse ao DIÁRIO que isto hoje está muito complicado, porque as autoridades andam a civil e não deixam ninguém ficar em pé, o que a polícia pode até mandar fechar os negócios”.

O emigrante adiantou ainda que ainda não sabe onde vai ver o jogo. Disse ainda que vai aguardar mais algum tempo e se as coisas complicarem, vai para casa ver o jogo.

As regras no Reino Unido devido a pandemia, não permitem que as pessoas estejam em pé nos bares e restaurantes, daí haver vigilância apertada por parte das autoridades inglesas na zona onde se há maior concentração da comunidade portuguesa, por causa do jogo da Hungria – Portugal.