Do emagrecimento ao tabaco, dos fogos à habitação, da violência em creche ao trabalho

Bom dia. Estas são algumas das principais notícias relatadas nos jornais nacionais publicados hoje, segunda-feira, 18 de Maio de 2026.

No Público:

- "Portugueses gastam 600 mil euros por dia nas novas injecções para emagrecer"

- "Consumo. IKEA reinventa-se com lojas mais pequenas e aposta nas renováveis"

- "Congresso. Nuno Melo entre a lealdade à AD e a promessa de um CDS 'maior'"

- "Lei revista. Governo propõe nova definição de jovem: dos 14 aos 35 anos"

- "Pobreza. Apoio alimentar do Estado sem reforço apesar da alta dos preços"

- "Série especial. 'Cresci cá': os filhos da imigração paquistanesa em Portugal"

- "Habitação. Na Amadora, construiu-se um edifício como se fosse 'lego' para rendas reduzidas"

- "Europa. Reino unido? Três governos nacionalistas desafiam Londres e reacendem debate"

No Correio da Manhã:

- "Acusação do Ministério Público. Crianças agredidas à vassourada em creche"

- "Maus-tratos aconteceram em instituição de Amares"

- "Mudanças na Luz. Rui Costa fala ao coração de Rúben Amorim"

- "Antes da final da Taça. Varandas quer fechar Doumbia"

- "Enchente nos Aliados. Villas-Boas diz que festa do título foi a maior de sempre"

- "Final no Jamor contra o FC Porto. Benfica ganha Taça no futebol feminino"

- "Rendimentos dos políticos. Aguiar-Branco tem 31 cargos ocultos"

- "Saúde. Médicos de família contestam avaliação"

- "Assalto. Dono do circo Cardinali esfaqueado"

- "Bancos. Fraudes online penalizam clientes"

- "Natalidade. Há 14 anos que não nasciam tantos bebés"

No Jornal de Notícias:

- "Contrabando de tabaco causa prejuízo ao Estado de 120 mil euros por dia"

- "Projetos científicos do I3S perto da fase de tratamento"

- "Entrevista. João Azevedo, presidente da Câmara de Viseu. A aplicação dos fundos comunitários no concelho 'é uma catástrofe'"

- "Homicídios. Roubou arma de inspetor da PJ para matar sócio e filho"

- "Restauração. Ministro criticado por defender IVA mais alto"

- "Pena de morte. Execuções em máximos de 45 anos"

- "Relações. Jacob Elordi será o novo amor de Kendall Jenner"

- "Benfica 2-0 F.C. Porto. Taça de Portugal [futebol feminino]. Supremacia benfiquista confirmada no Jamor"

- "Argentina. Capitão Otamendi despede-se da Luz para voltar a casa"

No Diário de Notícias:

- "Grandes fogos de 2017 custaram mil milhões à economia"

- "Prisões. 'O mais importante é isto ser exposto. Porque o que se passa aqui é desumano'"

- "CDS. Nuno Melo avisa PSD que o partido 'quer ser maior no futuro'"

- "PSD. Montenegro avança hoje com terceira moção"

- "Habitação. 200 empresas recebem benefício fiscal para alojar trabalhadores"

- "Israel. Divisão na coligação de Netanyahu na iminência de eleições antecipadas"

- "DN Brasil. Paladinos CF: Brasileiros fundam clube para unir imigrantes pelo futebol no interior de Portugal"

- "Festival. Cinema japonês à conquista de Cannes"

- "Final. Benfica vence Taça no primeiro clássico feminino com o FC Porto"

- "Sara Costa. 'Na Áustria, há mais homens chamados Franz presidentes de câmara do que mulheres"

No Negócios:

- "Conversa Capital. Miguel Maia. 'Acho muito bem diminuir a taxa de esforço' no crédito à habitação"

- "Líder do BCP desdramatiza saída da Fosum e diz que estabilidade do banco pode ser conseguida 'com acionistas com 4%' do capital"

- "Obrigações. Supremo dá nega a grandes fundos do BES"

- "Dívidas que o Fisco já dá por perdidas sobem para 12 mil milhões de euros"

- "Se o hantavírus for nova covid, crude pode ficar negativo"

- "Incêndios de 2017 cortaram quase metade das receitas da hotelaria"

- "Investidor privado. Das chuvas aos sismos, o que é ou não coberto pelo seguro multirriscos"

No O Jornal Económico:

- "Licenciados já são maior fatia do mercado laboral"

- "PAICV vence legislativas e regressa ao poder"

- "Nova SBE é a primeira no Top10 da formação à medida"

- "Turismo mundial cresce acima da economia e vai ser 10% do PIB"

- "OE2026. Ministro acredita que conseguirá evitar o défice"

- "Imobiliário. Norte-americanos investem para viver em Portugal"

- "Defesa. NATO quer indústria europeia a aumentar produção em força"

- "Venda da Indaqua. Negócio do ano será feito até junho"

- "Longevidade é o principal tema da Seguros Summit"

- "Futebol. Portugal contra Colômbia custa mais do que o Super Bowl"

No O Jogo:

- "FC Porto. Após época de estreia de dragão ao peito, Alberto Costa fala de Farioli, recorda saída da Juventus e antevê 2026/2027. 'Somos sempre o alvo a abater, vai ser igual'"

- "A longa noite dos Aliados. Hóquei 'pediu' o bicampeonato a Farioli. As lágrimas de Luuk de Jong. Samu anunciou-se 'tugão'. A certeza portista de Gabri Veiga. A emocionante homenagem a Jorge Costa"

- "Sporting. Atlético de Madrid volta à carga por Hjulmand"

- "Leões em Itália para trazer Doumbia"

- "Benfica. Rui Costa não abre o jogo sobre o futuro de Mourinho. 'É o nosso treinador até prova do contrário'"

- "Otamendi deixa águias após 281 partidas e quatro troféus"

- "Futebol feminino. Benfica 2 -- FC Porto 0. Águias ganham primeiro clássico na Taça de Portugal"

- "Ivan Batista. 'A dobradinha sabe a muita coisa'"

- "Daniel Chaves. 'Não queremos vitórias morais'"

- "Recorde da prova: 22.258 adeptos na final do Jamor"

No A Bola:

- "Benfica. Liderança em renovação"

- "Otamendi anunciou saída do Benfica. 'Estas cores ficarão comigo para sempre'"

- "'Esta semana explicarei a época aos benfiquistas'. Rui Costa"

- "José Mourinho vai dizer não, Marco Silva já deu sim"

- "Futebol feminino. Benfica 2 -- FC Porto 0. Águas conquistam Taça de Portugal"

- "Sporting. Nova bola de prata inspirou-se no antigo. Luis Suárez fez esquecer Gyokeres e conquistou troféu"

- "Negociações por Palhinha aceleram"

- "Pedro Lima vai ser oficializado e Doumbia é para fechar esta semana"

- "FC Porto. Luuk de Jong de saída"

- "Moffi também não deve ficar"

- "Alberto Costa sonha com chamada para o Mundial"

- "Boavista. Faz 25 anos que o Boavistão foi campeão"

- "Liga 2. P. Ferreira na Liga 3, 'play-off' entre Farense e Belenenses"

- "Inglaterra. (Mais um) Recorde para Bruno Fernandes"

E no Record:

- "Benfica. Chama o António. Convidado a renovar e a assumir braçadeira de capitão"

- "Contrato acaba no final de 2026/27 e SAD pondera venda se central recusar proposta. Tem sido sondado por outros clubes"

- "Otamendi despede-se em lágrimas. 'Vinha de um rival mas não me arrependo"

- "Rui Costa. 'Mourinho é o treinador até prova em contrário'. 'Esta semana falo aos benfiquistas'"

- "Futebol feminino. Benfica 2-0 FC Porto. Águia faz a dobradinha. Junta Taça de Portugal ao campeonato"

- "Sporting. Doumbia é o próximo. Emissário em Itália"

- "Sporting. Zalazar e Pedro Lima apresentados no Jamor"

- "FC Porto. Diogo Costa só sai para o topo. Feliz na Invicta"

- "Inglaterra. Bruno iguala recorde de assistências. Chega às 20 na Premier League"

- "Volta a Itália. Eulálio outra vez em grande. Foi 5.º em etapa de alta montanha"