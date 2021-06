Coligação Confiança ressalva cultura como vector de desenvolvimento do Funchal

A cultura pode desempenhar um importante vector estratégico de desenvolvimento no coração da cidade do Funchal. A indicação é dada por Diogo Goes, candidato da Coligação Confiança à presidência da Junta de Freguesia da Sé, que defende "uma aposta clara na valorização e conservação do património cultural com impactos positivos que vão desde a atratividade turística até à inclusão social".

A candidatura visitou o atelier da pintora Teresa Gonçalves Lobo, integrado nos 'Roteiros pelo Coração da Cidade', e deu nota que a cidade do Funchal "pode sair a ganhar na valorização do património cultural em domínios tão distintos como o turismo e a dinamização do tecido comercial, havendo uma clara oportunidade para as autarquias, em particular para as juntas de freguesia, para a promoção de projetos intergeracionais, que aproximem novos públicos da arte, do património e dos museus, contribuindo para a inclusão dos mais jovens e dos mais seniores através da arte".

"Cada vez mais na sociedade em que vivemos, que é fragmentada, que desincentiva à partilha, as instituições e os decisores públicos têm esse dever de potenciar um espírito de partilha, um espírito de diálogo e de desenvolvimento de projetos comuns para cumprir uma verdadeira democracia cultural, participada e para podermos juntos construir uma sociedade mais justa e mais solidária”, afirma Diogo Goes.