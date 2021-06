Caso positivo detectado durante viagem para o Porto Santo

Há uma mulher com Covid-19 e que se encontra a recuperar em unidade hoteleira no Porto Santo. O contágio não foi reportado pela Direcção Regional de Saúde (DRS) no boletim epidemiológico - pelo menos não está referenciado como um caso activo na Ilha Dourada.

O caso é complexo e provocou um enorme aparato, ontem, no Porto de Abrigo do Porto Santo - quando o navio Lobo Marinho atracou - visto que a mulher, turista natural de Portugal continental, desembarcou. O delegado de saúde do Porto Santo confirmou tal facto quando contactado pelo DIÁRIO e explicou tudo o que se passou.

Segundo Rogério Correia, esta mulher chegou à Madeira durante a presente semana e realizou o teste PCR na chegada ao Aeroporto da Madeira, tendo aguardado pelo resultado que viria a dar negativo. Depois de negativar, a mulher - que viajou na companhia do marido e do filho - viria a marcar passagem para o Porto Santo e usou esse mesmo teste PCR para embarcar, visto que teria efectuado o rastreio 72 horas antes de viajar no Lobo Marinho - regra que se aplica nestas situações.

Acontece que, por razões que o delegado de saúde do Porto Santo desconhece, a mulher acabou por realizar um segundo teste antes de embarcar no Lobo Marinho, e viria a positivar. As autoridades de saúde receberam a informação quando a infectada estava já a meio do percurso, pelo que à chegada do 'ferry boat' à Ilha Dourada gerou-se um aparato fora do normal.

Todos os passageiros saíram do navio e uma ambulância aguardava pelo desembarque da mulher que foi prontamente encaminhada para uma unidade hoteleira, onde agora cumpre isolamento.

"Há mais uma caso que nós diagnosticámos. Não é um porto-santense. É uma turista que na triagem efectuada no Aeroporto da Madeira obteve teste negativo e que na nova triagem que fez, para viajar até ao Porto Santo, obteve um resultado positivo. Está isolada com a família, que está negativa", indicou Rogério Correia, explicando que "muito provavelmente" todo o agregado estará infectado apesar de ter negativado neste primeiro rastreio. Já a mulher foi testada após a chegada e voltou a positivar.

Sobre o facto da infecção ter sido detectada a meio da travessia para o Porto Santo, o delegado de saúde diz que tal facto "não constitui risco", dado que a mulher estaria "no seu canto" e a dormir.

"A senhora soube por nós, porque recebemos a mensagem quando ela estava a viajar. A nossa missão foi isolar depressa e tem sido esse o nosso mérito no Porto Santo. Tomámos as providências necessárias", acrescentou Rogério Correia, aproveitando a ocasião para reforçar o facto da mulher ter viajado para a Ilha Dourada "com o resultado de um teste negativo", cumprindo o parâmetro das 72 horas estipulado pelas autoridades de saúde regionais.