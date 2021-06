Trabalhador fica paralisado quando manobrava máquina no Estreito

Um manobrador de máquina de grande porte foi hoje, ao final da manhã, socorrido no Estreito de Câmara de Lobos pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, numa operação delicada que contou com o apoio dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A vítima, já com histórico de problemas cervicais, terá, ao movimentar-se no interior da máquina em que operava, ‘dado um jeito’ na região lombar que o deixou paralisado.

O pedido de socorro chegou ao quartel dos bombeiros câmara-lobenses pelas 10:45, mas dando conta que se tratava de acidente de trabalho com vítima atingida por máquina. Cenário que não se confirmou no local, já que a vítima, um homem de 43 anos, manobrador de máquina pesada, estava incapacitado de se poder movimentar na cabine da mesma.

De acordo com fonte dos bombeiros câmara-lobenses, a vítima teve de ser imobilizada com colete extractor, antes de ser retirada da máquina de grande porte, em plano duro e com auxílio de uma máquina empilhadora que procedeu à descida controlada do doente, que foi prontamente transportado de ambulância ao serviço de urgências do Hospital Central do Funchal.