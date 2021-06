Tome nota da agenda deste sábado, dia 5 de Junho

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, pelas 09h45, o presidente do PS-Açores e líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores, Vasco Cordeiro, o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, e o líder parlamentar do PS Madeira na ALM, Miguel Iglésias;

- O auditório do Fórum Machico recebe a cimeira subordinada à temática ‘Autonomia 2030 – Madeira e Açores em Diálogo', que contará com a presença de Paulo Cafôfo e Vasco Cordeiro;

- A candidatura da coligação 'Funchal Sempre à Frente' à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove, na sede do PSD/Madeira, uma conferência sob a temática 'Melhor Ambiente para o Imaculado'. A iniciativa contará com a presença de Nádia Coelho, candidata pela coligação 'Funchal Sempre à Frente' como vereadora com o pelouro do Ambiente para a Câmara Municipal do Funchal;

- No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, a CDU promove uma iniciativa política, pelas 16h30, no Caminho de Santa Quitéria;

- O Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo recebe a 1.ª Concentração Óptica da Sé, prova destinada ao escalão de sub-15;

- Entre as 09h40 e as 13 horas a Praça do Povo acolhe o 'Madeira Cross Games';

- O torneio de golfe 'Circuito Golfe Empresas Volvo' decorre, pelas 09 horas, no Clube de Golfe do Santo da Serra;

- O Aquatlo Jovem CF Andorinha acontece, às 15h30, nas Piscinas Olímpias do Funchal.

- A actividade 'Machico, Villa Quinhentista' realiza-se, pelas 15 horas, no Fórum Machico. A iniciativa contará com a presença do secretário regional da Educação, presidente da direcção executiva da Escola Básica e Secundária de Machico, presidente e vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Machico;

- Entre as 10 e as 19 horas acontece a 1.ª Maratona das Artes do Conservatório, um projecto integrado na programação dos 75 anos do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode;

- Há para a ver e ouvir o concerto de câmara, às 18 horas, no Salão Nobre da ALM;

- Às 21 horas será transmitido o projecto 'Funk'in House' no portal Cultura Madeira.