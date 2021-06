Judiciária detém suspeito de abusar sexualmente de duas enteadas em Machico

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, anunciou esta manhã que deteve ontem um homem de 28 anos de idade, em cumprimento de mandado emitido pelo Ministério Público – DIAP de Santa Cruz, pela presumível prática do crime de abuso sexual de crianças, de que foram vítimas duas menores, actualmente com 14 e 13 anos de idade. Tudo indica que será o caso que o DIÁRIO revelou no passado sábado, de um homem que era suspeito de abusar de duas enteadas em Machico.

Segundo a nota de imprensa divulgada pela PJ, os factos que determinaram a detenção ocorreram ao longo de pelo menos 6 anos, aproveitando-se o presumível autor de uma relação de confiança e proximidade, em contexto familiar.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.