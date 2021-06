Tome nota da agenda para este sábado, 12 de Junho

A Juventude Socialista (JS) Madeira realiza, este fim-de-semana, o seu 17º Congresso Regional, no Porto Santo, que consagrará Pedro Calaça Vieira como o novo líder da estrutura, que assume a liderança com o lema ‘Uma Geração para Mudar a Madeira’.

10h00 O Juntos pelo Povo (JPP) realiza uma iniciativa política, junto ao Solar do Bom Jesus, em, Santa Cruz, que terá como porta-voz Élvio Sousa

12h00 38.º Encontro dos Antigos Militares Madeirenses no Ultramar, na Igreja Paroquial de S. Jorge (Santana)

16h00 Iniciativa política com o candidato da CDU à presidência da Câmara Municipal do Funchal, Edgar Silva, no Miradouro no Largo do Miranda, no Alto de Santa Maria Maior

CULTURA E ENTRETENIMENTO

17h00 Lançamento do livro, uma antologia intitulada ‘Mundos e Máscaras’, na Galeria Marca de Água (Funchal)

17h00 Inauguração da exposição ‘A Bordadeira’, com ilustrações de Rafaela Rodrigues, na FNAC Madeira (MadeiraShopping)

18h00 Concerto da Madeira Classical Orchestra, na Assembleia Legislativa da Madeira

20h00 Desfile do estilista João Pedro, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos

20h00 Concerto de Rock em formato acústico da Banda Akoustic Junkies, no Mini Eco Clube – Aquaparque, em Santa Cruz

DESPORTO

09h00 1.ª Edição Trail da Calheta

15h00 O CS Madeira, nos femininos, recebe o SC Espinho (Sporting Clube de Espinho), no Pavilhão da Levada

19h00 Nacional - Porto da Cruz em futebol de veteranos, no Cristiano Ronaldo Campus

19h00 O CS Marítimo, nos masculinos, recebe o GC Santo Tirso (Ginásio Clube de Santo Tirso), no Pavilhão do Caniçal