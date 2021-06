Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 17 de Junho

Albuquerque preside cerimónia de assinatura de protocolo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidirá, pelas 12 horas, no salão nobre do Governo Regional, à cerimónia de assinatura de protocolo entre a Secretaria Regional da Saúde e Protevção Civil, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e a Universidade da Madeira, para a criação do Centro Internacional de Investigação do Cancro e Doenças Prevalentes da Madeira (CICDPMADEIRA).

Às 17 horas, visita o novo espaço de restauração 'Arraial da Imperatriz', localizado na Rua Imperatriz Dª Amélia.

Apresentação pública da Agenda e Plataforma Digital 'Madeira Circular'

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará, pelas 10 horas, na apresentação pública da Agenda e Plataforma Digital 'Madeira Circular', que terá lugar, no Museu da Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Inaugurado monumento de homenagem aos ex-combatentes

Será inaugurado, pelas 16 horas, o monumento de homenagem aos ex-combatentes, no jardim em frente ao edifício dos Paços do Concelho, onde está instalada a escultura da autoria de Patrícia Sumares, artista natural do concelho. Para além da presença do presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, a inauguração contará com diversas entidades regionais, entre as quais o representante da república para a Região Autónoma da Madeira, um membro do Governo Regional, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, o presidente do Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, ex-combatentes e outras entidades.

Cerimónia de entrega de 'Prémios de Mérito' a alunos de Machico

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará, pelas 10h30m, na cerimónia de entrega de 'Prémios de Mérito' a alunos da Escola Básica e Secundária de Machico, que terá lugar no auditório deste estabelecimento de ensino.

Reunião de Câmara

A reunião de câmara semanal realiza-se, pelas 13 horas, nos Paços do Concelho do Funchal.

PSD promove 'Jornadas Locais' em São Vicente

O grupo parlamentar do PSD promove as 'Jornadas Locais', no concelho de São Vicente. às 11 horas será feita uma visita ao antigo prédio da PSP, reabilitado e transformado em biblioteca municipal.

PS visita a Escola Ribeiro Domingos Dias no Funchal

O Partido Socialista Madeira visita, pelas 14h30, a Escola Ribeiro Domingos Dias, no Funchal, mais concretamente o Polidesportivo da referida instituição. Uma visita no âmbito do roteiro 'Fazer Diferente', que esta semana será dedicado à temática da Cidadania e Participação.

Apresentação da gravação oficial do hino da 'Gonçalves Zarco'

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco promove a apresentação da gravação oficial do seu hino, intitulado 'Sê o Sonho Ganhador'. A cerimónia decorrerá, pelas 10h30, nas instalações da escola.

Estreia de 'Sexta-feira, 13'

O Centro Cultural John dos Passos acolhe mais uma estreia do Teatro do Avesso. Desta feita, a comédia de Jean-Pierre Martinez, 'Sexta-feira, 13', que estará em cena na Ponta do Sol, de hoje a 20 de Junho, com sessões agendadas para as 20 horas.