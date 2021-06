Sismo de magnitude 1.7 registado junto às Desertas

Um sismo com magnitude 1.7 na escala de Richter foi registado ontem à tarde (17:53) a Nordeste das ilhas Desertas, na Madeira, com epicentro a cerca de 45 quilómetros do Funchal e sem registo de que tenha sido sentido.

Depois de mais de um mês - entre 11 de Maio e 12 de Junho - sem qualquer abalo registado na área do Arquipélago da Madeira, este foi o segundo sismo registado na Região da Madeira em menos de 48 horas, depois de no sábado, ao final da tarde (20:10) a rede de sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ter detectado um tremor de terra com magnitude 2.8 na escala de Richter registado a Sudeste da Selvagem Grande, com epicentro a 7 quilómetros de profundidade e a mais de 350 quilómetros do Funchal.