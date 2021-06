Reclusos transferidos dos Açores já chegaram à prisão da Cancela

Os 30 reclusos que foram transferidos do Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, nos Açores, já chegaram ao Estabelecimento Prisional da Cancela. A operação que contou com várias viaturas e guardas-prisionais, e com o apoio da Força Aérea, gerou algum aparato, mas terá decorrido sem problemas.

O avião C-130 da Força Aérea Portuguesa aterrou cerca das 19h30 no Aeroporto Internacional da Madeira. As viaturas do Estabelecimento Prisional receberam os reclusos, que foram prontamente encaminhados para a Cancela.

Tal como o DIÁRIO havia avançado na edição impressa de hoje, estes reclusos são transferidos dos Açores para a Madeira dada a sobrelotação da cadeia açoriana. Outros 30 estão a ser encaminhados para prisões em Lisboa.