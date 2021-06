Tome nota da agenda desta sexta-feira, 4 de Junho

10h00: Secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos preside à cerimónia de apresentação da nova equipa de coordenação do Agrupamento de Centros de Saúde, na RAM, no Centro de Saúde da Calheta

10h30: Iniciativa do CDS-PP, na Praça CR7 (Funchal)

11h00: Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz

11h30: Jornadas Locais do PSD no Porto Santo - Visita à Empresa Zarconta

11h30: CDU organiza iniciativa política sobre problemas ambientais, na Praia Formosa

15h00: Semana do Ambiente CMF: Entrega de Cheques Solidários no Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro e Centro de Mãe, na Praça da Restauração (Funchal)

Cultura

15h45: Secretário Regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus participa na apresentação do 'Concurso Amador de Fotografia', no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's

18h00: Lançamento do Livro 'A Arquitectura no Arquipelago da Madeira', de Emanuel Gaspar, no Parque de Santa Catarina

20h00: Apresentação 'Funk Together', no Teatro Baltazar Dias

Desporto

09h-13h30 : Prosseguem os Madeira Cross Games, no Cais 8 do Funchal