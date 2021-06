Novo hotel custou 30 milhões de euros e abre a 1 de Julho na Madeira

‘Next’. Assim é o nome do sexto hotel que conta com o cunho Savoy Signature. Implantada na Rua Carvalho Araújo, a unidade hoteleira de quatro estrelas comporta um investimento de 30 milhões de euros (12 milhões para a aquisição do antigo 'Regency' e 18 milhões canalizados para a reconstrução) e abre a 1 de Julho, em pleno Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

O novo hotel será direccionado para um público mais jovem, mas acaba por “ser muito ecléctico e transversal, não deixando ninguém de fora”, assumiu o CEO da Savoy Signature, Bruno Freitas, numa visita guiada ao hotel que contou com diversas figuras de relevo, entre elas Avelino Farinha, Miguel Albuquerque, Pedro Calado ou José Manuel Rodrigues.

A inauguração está a ser tratada para que possa acontecer no mês de Julho, à partida na altura em que Marcelo Rebelo de Sousa estiver na Madeira. Apesar desse impasse, a partir do primeiro dia do próximo mês já começam a aceitar reservas.

Esta é uma unidade que está integralmente remodelada, pois antes era uma unidade que estava praticamente imobilizada no setor. Comprámo-la em 2017, por 12 milhões de euros, e fizemos uma obra que ronda os 18 milhões, sendo por isso um hotel que acabou por nos custar, na íntegra, cerca de 30 milhões de euros. Bruno Freitas

Com 129 quartos, os preços por noite deverão rondar os 100 e os 110 euros. Em termos de tarifas haverá a opção do cliente optar pela tarifa só de dormida ou a tarifa de dormida juntamente com o pequeno-almoço.

Segundo o responsável pela Savoy Signature, o público madeirense "é extremamente importante" e este novo hotel "está todo pensado para receber clientes regionais, que possam fazer as suas férias na Região".

"Tem as acessibilidades ao mar e ao mesmo tempo a possibilidade de poder usufruir de outras facilidades que tem aqui em redor, num ambiente descontraído, de lazer e de férias, sem que para isso tenham que se deslocar para fora da ilha", precisou.