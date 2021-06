Madeira conta 12 novos casos e 7 recuperados

A Madeira registou. esta quinta-feira, 12 novos casos de covid-19, seis dos quais de transmissão local. A estes juntam-se 2 casos importados da África do Sul, e 3 da Venezuela e 1 da Dinamarca.

Quanto a recuperados, a Direcção Regional de Saúde dá conta de 7 casos casos.

Os números indicam que, neste momento, a Região regista 66 casos activos: 24 são casos importados e 42 são de transmissão local. Destes, há três pessoas que se encontram hospitalizadas em Unidades Polivalentes dedicadas à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Há também 10 pessoas que cumprem isolamento em unidade hoteleira dedicada e as restantes permanecem em alojamento próprio.

As autoridades de saúde encontram-se a estudar 19 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM.

Nos vários concelhos da RAM estão 337 pessoas a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde por se tratarem de contactos de casos positivos. No que respeita à vigilância de viajantes, 21116 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação 'MadeiraSafe'.

Outros números:

Contactos para a Linha SRS24: 531.05 chamadas

Contactos para a Linha de Apoio Psicológico: 3.646 atendimentos

Rastreio nos portos e aeroportos: 233.788 colheitas

Amostras processadas no laboratório do SESARAM: 475.239

Testes Rápidos de Antígeno: 71.938 testes