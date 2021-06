Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 9 de Junho

Sessão plenária na ALM

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

Chegada do 'World Voyager' ao Porto do Funchal

Às 09h45, chega ao Porto do Funchal o 'World Voyager'. O momento contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Madeira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prossegue a sua visita à Madeira.

Eis o programa desta quarta-feira:

11 horas – Cerimónia Militar do Içar da Bandeira Nacional

Local: Praça do Município

11h30 – Iniciativa das Forças Armadas 'Alista-te por 1 dia'

Local: Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3)

13 horas – Almoço restrito com autarcas da Região Autónoma da Madeira

Local: Reitoria da Universidade da Madeira



16 horas – Lançamento do livro 'A autonomia da Madeira' de Manuel Pestana dos Reis

Local: Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira

18h30 – Recepção

Local: Quinta Vigia

- Intervenção do Presidente do Governo Regional

- Intervenção do Presidente da República

21h30 -Momento cultural pela Orquestra Clássica da Madeira

Local: Praça do Povo

João Gomes Cravinho e Calado inauguram site de Observação Óptica do Pico do Areeiro

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, em representação do presidente do Governo Regional, inauguram, pelas 15 horas, o site de Observação Óptica do Pico do Areeiro, que integra a rede SST - Space Surveillance and Tracking.

Pedro Fino na sessão solene do XVI aniversário da elevação do Caniço a cidade

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, participa na sessão solene do XVI aniversário da elevação do caniço a cidade, em representação do presidente do Governo Regional. Esta cerimónia está agendada para as 17 horas, na zona de restauração do Hotel Rocamar, no Caniço.