Futebol de Rua regressa esta sexta-feira

Pela 14.ª vez o Torneio Regional de Futebol de Rua está de regresso à cidade do Funchal e depois de ano de interregno devido à pandemia da Covid-19.

A edição de 2021, agendada para esta sexta-feira, dia 18 de Junho, no campo de jogos da Ribeira Grande contará com um total de 10 equipas, um número reduzido em relação ao último torneio, disputado em 2019, onde marcaram presença 16 equipas, e tudo devido às limitações recorrentes do Covid-19.

O evento teve esta manhã a sua apresentação, na Pousada da Juventude, e onde Rafael Santos Secretário-geral da Associação da Madeira de Desporto para Todos (AMDpT) mostrou a enorme satisfação pelo regresso do evento.

"Estamos de regresso, depois de um ano de interregno, e queremos que o torneio volte a ser uma mais valia para todos aqueles que participam. tal como sucedeu nas últimas edições. Teremos um torneio com todas as medidas exigidas pela Direção Regional de Saúde e queremos que seja de novo uma grande festa, através do desporto, neste caso, o futebol". adiantou o organizador do evento sem esquecer de agradecer o grande contributo de todos, desde os parceiros institucionais, a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, a Coca Cola Europacific Partners Portugal e a Associação de Técnicos de Arbitragem da RAM, bem como os apoios importantes da Câmara Municipal do Funchal, dos Investimentos Habitacionais da Madeira, do Burger King, da GESBA (banana da Madeira) e do Pingo Doce.

Já Gonçalo Santos, coordenador do Projecto Futebol de Rua da Associação CAIS, elogiou o trabalho feito na Região no combate à exclusão social, bem como a importância que a Madeira tem no futebol de rua a nível nacional.

"A AMDpT tem feito um trabalho louvável, não só em termos desportivos, onde é actualmente bi-campeã nacional, como também no trabalho social, onde tem sido capaz de desenvolver da melhor maneira as competências pessoais e sociais de todos aqueles que estão envolvidos neste projecto. Há que realçar e dar os parabéns ao Rafael Santos pelo longo trabalho que tem feito na Madeira, através do Futebol de Rua, e que é reconhecido a nível nacional, tendo mesmo sido no nosso 'team manager' no Campeonato do Mundo em 2019."

Finalmente David Gomes, director regional de Desporto enalteceu o trabalho feito pela AMDpT, "onde o expoente máximo do desporto para todos tem sido o futebol de rua".

"O Governo tem feito um trabalho de excelência no combate à pandemia, e esse trabalho permitiu que, agora, tenhamos as condições para realizar este torneio. O Governo tem apoiado e continuará a apoiar o desporto de lazer e não federado, bem como tem sido um 'promotor' no combate ao sedentarismo. Parabéns à organização por mais uma edição do torneio de futebol de rua regional", concluiu.

Dadas as limitações recorrentes do COVID-19, este ano, a fase regional realiza-se com a participação de 10 equipas, representantes de nove instituições, numa competição que tem o seu início agendado para as 9h40 e com a grande final a acontecer pelas 17h30, no campo de jogos da Ribeira Grande.