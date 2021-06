Bebé Noah encontrado com vida

Noah, a criança que desde ontem se encontrava desaparecida em Idanha-a-Nova, foi encontrada com vida há pouco. A informação ainda carece de confirmação oficial, mas está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social portugueses.

A criança com cerca de 2 anos e meio terá saído de casa, entre as 5h e as 8 horas de quarta-feira, acompanhado pela cadela da família. Terá sido encontrado com alguns ferimentos numa zona de mato.

Centenas de pessoas estavam empenhadas nas buscas, desde as autoridades até populares voluntários.