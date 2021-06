Tome nota da agenda deste Dia de Portugal

Manifestação dos lesados do Banif

Os lesados do Banif manifestam-se, às 10h30, na Praça da Autonomia.

Agenda do Presidente da República e do primeiro-ministro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estarão presentes nas cerimónias comemorativas do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Praça da Autonomia e Avenida do Mar.

11 horas: Cerimónia militar comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na Praça da Autonomia e Avenida do Mar;

- Honras militares: Hino Nacional e Revista às Forças em Parada

- Cerimónia de Homenagem aos Mortos

- Intervenção da Presidente da Comissão Organizadora, Carmo Caldeira

- Intervenção do Presidente da República

- Imposição de Condecorações

- Desfile das Forças em Parada

- Cumprimentos dos Antigos Combatentes

António Mendes Calado em iniciativa no Hospital Dr. Nélio Mendonça

Às 11 horas realiza-se a visita do Chefe do Estado-Maior da Armada Portuguesa, Almirante António Mendes Calado, no âmbito do projecto 'Marinheiros da Esperança', no átrio do Hospital Dr. Nélio Mendonça;

Espectáculo teatral 'Aldebarã'

O Teatro Municipal Baltazar Dias promove, pelas 16 horas, o espectáculo teatral 'Aldebarã', que se realiza com apoio da Câmara Municipal do Funchal.