Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 8 de Junho

- A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária;

- - Chega ao Porto do Funchal o 'World Voyager' pelas 09h45. O momento contará com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado;

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará, pelas 16 horas, na apresentação do Livro 'A Autonomia da Madeira', que decorrerá, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

- A VI edição do Summer Marke realiza-se até quarta-feira, no Mercado dos Lavradores. Uma iniciativa que pretende promover os produtos e o consumo de marcas locais.