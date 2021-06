"Mercado nacional está a compensar muito bem" a ausência dos britânicos

“O mercado nacional está a compensar muito bem” a ausência de britânicos, na Madeira, depois do Reino Unido ter ‘fechado’ o corredor aéreo para Portugal.

Esta é a ilação de Miguel Albuquerque às perdas provocadas pelos cancelamentos do principal mercado emissor da Madeira. O presidente do Governo Regional da Madeira diz mesmo que “alguns mercados, como o mercado polaco e francês, estão a correr melhor” e recordou que a Alemanha, o segundo principal mercado da Região, “reabriu” o corredor.

Infelizmente, a expectativa que estava criada relativamente ao Reino Unido foi adiada, pelo menos mais durante um mês ou seis semanas, o que é mau, mas isso foi uma decisão política do Reino Unido e neste momento temos a reabertura do mercado alemão e o mercado nacional está a correr bem. Evidentemente esperamos que o Verão corra melhor, sobretudo os meses de Agosto e Setembro. Miguel Albuquerque

Declarações proferidas pelo chefe do executivo madeirense a propósito da inauguração do 'Arraial da Imperatriz', novo espaço localizado na Rua Imperatriz Dona Amélia, no Funchal.

Este novo espaço comercial faz parte de um plano de negócios do plano de construção do Savoy Palace que compreende 11 espaços comerciais destinados a serem arrendados e que estão a ser explorados por empresários, nomeadamente no sector da restauração.

Este novo espaço abriu a 28 de Maio e funciona todos os dias, das 10 às 23 horas. Junta espaços de restauração, um bar e mesas para consumo e convívio, a lembrar o ambiente cosmopolita dos mercados lisboetas com a particularidade de juntar, no mesmo espaço, sabores tradicionais e contemporâneos.

Neste momento, funciona ali o Bar da Ilha, o Fiori (restaurante de pizzas e massas), o Sabores da Nossa Ilha (vocacionado para as espetadas), Tasquinha dos Avôs (de petiscos madeirenses), Yugo Sushi e Barraca do Porco (sandes de leitão). Em breve abre o Burguer Grill (hambúrgueres).