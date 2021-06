Menino desaparecido encontrado por voluntários a quatro quilómetros de casa em linha recta

A criança de dois anos e meio que estava desaparecida desde quarta-feira no concelho de Idanha-a-Nova foi encontrada com vida numa zona florestal por pessoas que integravam as equipas coordenadas pela GNR.

Segundo o capitão Jorge Massano, da GNR de Castelo Branco, o menino foi encontrado pouco antes das 20:00, num "setor de busca que foi alargado" durante a tarde de hoje, a quatro quilómetros de casa em linha reta, ainda na zona de Proença-a-Velha, mas muito próximo da povoação de Medelim.

"Existe a possibilidade de ter percorrido uma distância de 10 quilómetros", disse aos jornalistas o responsável das operações de busca, salientando que o rapaz está a ser alvo de uma avaliação médica, depois de mais de 30 horas perdido.

Para já, de acordo com o oficial da GNR, ainda não é possível ter informações sobre o seu estado de saúde.

Cerca de centena e meia de elementos participaram durante a tarde nas buscas, cujo perímetro de ação aumentou dos cinco para os 20 quilómetros, permitindo que a criança fosse encontrada.

Nas operações participaram militares da GNR, bombeiros, proteção civil municipal, sapadores florestais e voluntários, com apoio de equipas cinotécnicas, drones e mergulhadores, que estão a vistoriar poços e linhas de água.

Dezenas de voluntários, muitos deles estrangeiros, também participaram nas buscas.

A criança terá desaparecido na quarta-feira da casa dos pais, situada a cerca de 1,5 do nucelo central de Proença-a-Velha, entre as 05:00 e as 08:00.