Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 16 de Junho

Albuquerque na apresentação do POCIF 2021

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, pelas 11h30, na Cancela, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, onde será apresentado o POCIF 2021.

Sessão plenária na ALM

A sessão plenária realiza-se, pelas 09 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Pedro Calado e Jorge Carvalho recebem equipa do Madeira Andebol SAD

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, recebem a equipa do Madeira Andebol SAD, que se sagrou campeã nacional de andebol em seniores femininos. O encontro decorre no Salão Nobre do Governo Regional, pelas 17h30.

Jorge Carvalho na cerimónia de entrega de selos 'Escola Tecnológica'

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9h30, na cerimónia de entrega de selos 'Escola Tecnológica', que terá lugar na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Apresentação do terceiro ano do Ciclo Básico de Medicina

A cerimónia de apresentação do terceiro ano do Ciclo Básico de Medicina terá lugar, pelas 15 horas, no auditório da reitoria da Universidade da Madeira (UMa), no Colégio dos Jesuítas. A iniciativa contará com a presença do reitor da UMa, Sílvio Moreira Fernandes e do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Conferência sobre 'Desafios na Educação dos Jovens de hoje' no Porto Santo

O Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo recebe, pelas 19h30, a conferência sobre 'Desafios na Educação dos Jovens de hoje', que contará com a oradora Maria Teresa de Ornelas Carvalho.

Lançamento oficial de uma nova página na internet dedicada ao Rum da Madeira

O lançamento oficial de uma nova página na internet dedicada em exclusivo ao Rum da Madeira decorre, pelas 17 horas, na adega do IVBAM, na Rua 5 de Outubro. A iniciativa contará com a presença do secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos.

Rodrigues preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside, pelas 13 horas, à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos.

USAM promove tribuna sindical

A USAM marcou para as 14h30 uma tribuna sindical, na Placa Central da Avenida Arriaga, em frente à Vice-Presidência do Governo Regional, onde depois entregará a Pedro Calado uma resolução com o objectivo de ultrapassar situações, como bloqueios aos aumentos salariais,

Apresentação do Torneio Nacional de Futebol de Rua

A apresentação do Torneio Nacional de Futebol de Rua - Madeira acontece, pelas 12 horas, na Pousada da Juventude.