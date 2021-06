Dois sismos na Madeira em menos de 24 horas

Nas últimas 24 horas há registo de um segundo sismo com epicentro perto das ilhas Desertas, na Madeira.

Depois do sismo com magnitude 1.7 na escala de Richter registado ontem à tarde (17:53) a Nordeste das ilhas Desertas, na Madeira, com epicentro a cerca de 45 quilómetros do Funchal, esta manhã, pelas 10:27 foi registado novo abalo, desta feita de magnitude 2.4 na escala de Richter, igualmente com epicentro a Nordeste das Desertas.

O sismo desta manhã, de acordo com os registos da rede de sismógrafos do IPMA, verificou-se a cerca de 60 km do Funchal e a sensivelmente 17 km afastado do local do epicentro do sismo ocorrido ontem.