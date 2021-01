Docentes e não docentes vão ser testados amanhã no Porto Santo

Este sábado, a Ilha Dourada vai ser alvo de testagem intensiva à covid-19.

Os testes serão realizados na Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, a partir das 09h30, e irão abranger todos os docentes e não docentes do Porto Santo.

Para o efeito descola-se à ilha, este sábado, um técnico do SESARAM, que orientará os profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo.

Estes testes são feitos por zaragatoa, mas o seu resultado é mais rápido. Se o resultado for positivo, é feito um teste PCR, que será depois enviado para o Funchal.

O universo de docentes no Porto Santo corresponde a cerca de 150 professores, mais cerca de 50 profissionais não docente, pelo que serão realizados cerca 200 testes rápidos na Ilha Dourada.

Recorde-se que todas escolas do Porto Santo estão encerradas por um período indeterminado, devido ao aumento de casos covid-19 nas últimas semanas.