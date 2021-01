Testes rápidos detectaram caso suspeito de Covid-19 na Escola do Estreito

Dos perto de 200 testes feitos aos professores e funcionários da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos submetidos ao teste rápido de antigénio no dia de ontem, apenas um terá sido inconclusivo, levando a que a funcionária em questão seja submetida a um teste PCR, entre hoje e amanhã.

A informação foi avançada ao DIÁRIO pelo professor António Mendonça, que preside ao Conselho Executivo daquele estabelecimento de ensino do concelho de Câmara de Lobos, um dos cinco da Região que está em risco elevado ou muito elevado de contágio da Covid-19.

Há uma situação que carece de confirmação, de uma funcionária, mas isso não significa que seja positivo. António Mendonça, presidente do Conselho Executivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

A escola retoma amanhã as aulas presenciais, embora, no dia de hoje já tenha regressado à escola dos alunos dos cursos profissionais. "Por serem turmas mais pequenas, optámos pelo retomar das suas aulas já hoje", adianta o presidente do Conselho Executivo.

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos tem 635 alunos repartidos pelos vários níveis de ensino. Os seus 135 professores e 60 funcionários foram todos testados no dia de ontem.

Escolas do Carmo e da Torre sem casos

Já a Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo) e a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre, ambas na freguesia de Câmara de Lobos, não têm conhecimento, para já, de qualquer docente ou funcionário que tenha testado positivo no rastreio feito ontem.

No caso da Escola da Torre, Maurício Castro, do Conselho Executivo, referiu ao DIÁRIO que a retoma das aulas presenciais será efectiva já amanhã para os mais de 480 alunos, tanto do período diurno, como do período nocturno. "Todos os testes foram negativos, não fomos avisados de qualquer situação anómala, por isso todos os testes terão dado negativo", apontava o docente.

Situação semelhante é vivida na Escola do Carmo, onde as aulas também serão retomadas, na íntegra, amanhã, pelos cerca de 750 alunos e mais de 200 professores e funcionários. A garantia foi dado ao DIÁRIO por Anabela Ganança, que integra o Conselho Executivo da escola. "Para já, que nós tenhamos conhecimento, não houve nenhum caso positivo", razão apontada para o retomar da normalidade neste estabelecimento de ensino.

Recorde-se que, o Governo Regional decidiu adiar o retomar as aulas após as férias de Natal nos concelhos da Região em que o risco de contágio da Covid-19 era elevado, nomeadamente no Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo. Após um primeiro anúncio de toda a comunidade educativa seria testada, incluindo os alunos, a tutela e as Autoridades de Saúde resolveram testar apenas os professores e os funcionários.

Resultados ainda não foram divulgados

Embora o rastreio realizado ontem aos docentes e funcionários das escolas do concelho de Câmara de Lobos tenha sido levado a cabo com recurso a testes rápidos de antigénio, cujos resultados da análise são conhecidos, no máximo, 30 minutos após a colheita da amostra, tanto a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), como a Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil tornaram pública se havia sido detectado algum caso suspeito ou positivo entre os testados.