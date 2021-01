SESARAM realizou 1642 testes no Funchal e Ribeira Brava

A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil informa, através de comunicado, que hoje, dia 8 de Janeiro, foram realizados 1190 testes rápidos de antigénio no concelho do Funchal e 454 testes no concelho da Ribeira Brava, o que perfaz um total de 1642.

Desde o dia de 4 de janeiro que foi iniciada a testagem dos docentes e pessoal não docente das escolas dos concelhos identificados com risco de contágio elevado ou superior: Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Porto Santo, Porto Moniz e Santa Cruz.

A realização de testes irá continuar nos próximos dias e para amanhã, dia 9 de Janeiro, estão programados os docentes e não docentes afectos aos concelhos do Funchal e Porto Santo.

A operação é da responsabilidade do Serviço de Saúde da RAM e junta 25 profissionais no terreno.