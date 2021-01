Docentes e funcionários da UMa também serão testados

O Conselho de Gestão da Universidade da Madeira está a diligenciar, junto do Governo Regional, a realização de testes de diagnóstico da Covid-19 aos docentes e funcionários daquele estabelecimento de ensino superior, bem como a alguns “alunos envolvidos em actividades clínicas e outras actividades externas similares”. As datas do rastreio deverão ser dadas a conhecer aos envolvidos oportunamente.

Esta foi apenas uma das medidas deliberadas pelo Conselho de Gestão da UMa, depois de ouvidos os Presidentes das Unidades Orgânicas, os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos, Universitário e Politécnico, a Presidente da Comissão de Prevenção e Controlo do Coronavírus (Covid-19) da UMa e a equipa Reitoral, no dia de ontem.

De entre as novas medidas já implementadas, ou a implementar, destaque para o restabelecimento dos horários normais dos edifícios da Universidade da Madeira e dos seus Serviços, bem como a forma de acesso aos mesmos, já a partir do dia 11 de Janeiro.

Na próxima semana, entre 11 e 16 de Janeiro, “todas as componentes curriculares que possam ser leccionadas à distância deverão decorrer desse modo”, devendo as restantes componentes curriculares e avaliações decorrer presencialmente.

Relacionado com a gestão interna, foi decidido que “as actividades curriculares e as avaliações que não puderem ter lugar na semana de 4 a 9 de Janeiro deverão ser reprogramadas. Caso tal obrigue ao prolongamento do semestre, o Director de Curso poderá solicitá-lo à Vice-Reitora para os Assuntos Académicos”.

Além de elogiar o comportamento de toda a comunidade académica, “que tem sido fundamental para o bom desenrolar do ano lectivo”, o Conselho de Gestão da UMa dá conta de que a Universidade continuará a funcionar de acordo com o seu plano de contingência, seguindo as orientações das Autoridades de Saúde, adaptando-se, sempre, à evolução da pandemia.