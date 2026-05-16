Al Nassr de Jesus falha 'Champions' 2 asiática no desperdício de Ronaldo e Félix

O Al Nassr, de Jorge Jesus, falhou hoje a conquista da Liga dos Campeões 2, a segunda prova de clubes asiáticos, com uma derrota perante o Gamba Osaka (1-0), num festival de oportunidades falhadas por Ronaldo e Félix.

Em Riade e a jogar em casa, a formação de Jorge Jesus deixou fugir o título devido ao golo solitário do turco Hummet, que marcou aos 31 minutos para o emblema japonês, seguindo-se uma exibição bastante desinspirada dos dois internacionais portugueses.

Tanto Cristiano Ronaldo como João Félix, que até acertou no poste, somaram várias oportunidades para empatar a partida, mas o resultado acabou por deixar o Al Nassr ainda sem títulos desde a chegada do capitão da seleção portuguesa, em 2022/23, e de Jesus, que 'pegou' na equipa esta temporada.