Tondela desce e Estrela festeja com golo nos 'descontos'

O Tondela está de regresso ao segundo escalão após apenas um temporada na I Liga de futebol, enquanto o Casa Pia vai tentar sobreviver no play-off, com Estrela da Amadora e Nacional a respirarem de alívio.

Na 34.ª e última jornada, a derrota no campo do Arouca (3-1) sentenciou logo o destino do Tondela, com o 'drama' da luta pela manutenção a acontecer em Braga e em Rio Maior, com o Estrela da Amadora a assegurar a permanência com um golo em tempo de compensação.

O sérvio Lekovic chegou no mercado de inverno à Reboleira, vindo do Estrela Vermelha, para manter o Estrela na I Liga com um 'bis' no Minho, os dois golos que marcou em toda a temporada, incluindo um remate certeiro aos 90+6 no 2-2 com o Sporting de Braga.

Antes de o central sérvio 'bisar', o Estrela estava em lugar de play-off - a disputar com o terceiro classificado da II Liga -, enquanto o Casa Pia, com o 1-1 com o Rio Ave, estava a segundos de festejar a permanência.

O Casa Pia vai agora lutar por um lugar na I Liga com o Torreense, que terminou a II Liga na terceira posição.

Obrigado a vencer, o Tondela acabou por confirmar a descida, juntando-se ao AVS, numa partida em que o Arouca foi um vencedor justo.

Fukui, aos 20 minutos, Trezza, aos 77, e Lee Hyunju, aos 85, fizeram os golos da 'tragédia' dos beirões, que ainda chegaram a empatar, pelo internacional português Rony Lopes, aos 65.

Na Madeira, o Nacional, que ainda tinha a ameaça do play-off, cumpriu o dever na receção ao Vitória de Guimarães, com um triunfo por 2-0, com Jesús Ramírez a assinar um 'bis', aos 69 e 86 minutos, o último de grande penalidade.

Este dois resultados deixaram Estrela da Amadora e Casa Pia na luta pela tranquilidade, com os 'tricolores', que até tinham a tarefa mais difícil, a selarem a permanência, com os tais golos de Lekovic, aos cinco e 90+6 minutos, com os espanhóis Gabri Martínez, aos 16, e Pau Víctor, aos 90, a marcarem no último jogo de uma longa temporada do Sporting de Braga.

Nos festejos, Lekovic acabou por ser expulso com o segundo cartão amarelo.

O Casa Pia também esteve a vencer, com um golo de Larrazabal, aos 35 minutos, mas o empate do Rio Ave, aos 52, por Blesa, acabou por deixar os lisboetas ainda ameaçados com uma descida à II Liga.

Antes da sempre 'trágica' luta pela permanência, o FC Porto fez a festa do título no Estádio do Dragão com um triunfo por 1-0 sobre o Santa Clara, com um golo na própria baliza, aos 69 minutos, de Sidney Lima.

O FC Porto recebeu o troféu de campeão e retomou os festejos pela conquista do título, que vai acabar com a tradicional ida à Avenida dos Aliados.

No 'adeus' à I Liga, o AVS foi ao campo do Moreirense empatar a zero, numa partida em que ambas as equipas já estiveram em modo 'férias'.