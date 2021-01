Previsão associada à depressão Filomena mantém-se na próximas horas

A previsão meteorológica associada à depressão Filomena mantém-se válida para as próximas horas, com os maiores valores da precipitação a serem registados nas regiões montanhosas e na costa norte durante a próxima noite e manhã de amanhã. Na costa sul e no Porto Santo a precipitação será significativamente menos persistente, mas com potencial para que possam ocorrer aguaceiros fortes e localizados.

A previsão do vento mantém-se também, com os maiores valores a serem registados até amanhã ao fim da manhã, com rajadas que poderão chegar aos 110 km/h nas regiões montanhosas e nos extremos leste e oste da Madeira.

Relativamente ao estado do mar o período mais crítico continua ser entre as 21 h de hoje e as 06 h de amanhã, com ondas de 5 a 6 m, sendo que uma melhoria significativa só deverá registar-se a partir do final do dia de amanhã.