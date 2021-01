Detectado caso positivo de covid-19 no infantário 'Cidade dos Brinquedos'

O infantário 'Cidade dos Brinquedos', localizado em Santo António, comunicou que foi detectado um caso positivo de covid-19 no seio dos seus colaboradores. Trata-se de uma funcionária que não tem contacto directo com as crianças.

Por este motivo, a reabertura do infantário só vai acontecer na segunda-feira, dia 11 de Janeiro, por forma a reforçar o processo de desinfecção do edifício.