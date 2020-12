Novo caso de Covid-19 na ‘Misericórdia’ de Machico

Uma funcionária da Santa Casa da Misericórdia de Machico testou positivo para a Covid-19. A colaboradora está ligada ao lar da instituição, onde esteve ao serviço, pela última vez, na passada segunda-feira.

Os sintomas que ontem se revelaram levaram a que fosse testada. O resultado positivo foi conhecido hoje, levando a Santa Casa a reforçar algumas medidas, nomeadamente o uso de máscaras FFP2 por mais funcionários que possam ter contacto com os utentes, nomeadamente da área da limpeza.

De acordo com Nélia Martins, está a ser feito, neste momento, o estudo epidemiológico do caso, por parte do delegado de saúde local. Para já, e até que possam desenvolver sintomatologia, nenhum profissional deverá ser testado.

Além disso, a recentemente reeleita provedora da instituição adiantou ao DIÁRIO que, em sintonia com a Autoridade de Saúde regional, todos os colaboradores realizarão testes rápidos de diagnóstico nos próximos dias 4 e 5 de Janeiro, procedimento que deverá ser repetido a cada 15 dias.

Para já, não é conhecido qualquer caso de Covid-19 entre os utentes, nem há reporte de alguém com sintomas da nova doença.