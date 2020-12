Caso de Covid-19 no Lar Vale Formoso no Funchal

Uma utente do Lar Vale Formoso, na faixa etária dos 70 anos, está infectada com Covid-19, tendo sido transferida para a Unidade Polivalente do Hospital Dr. Nélio Mendonça dedicada à nova doença há dois dias, devido a complicações de saúde associadas a outros problemas de saúde de base.

O DIÁRIO tem procurado, desde ontem, confirmar junto do Instituto de Segurança Social da Madeira, entidade responsável pelo lar, que medidas tinham sido, entretanto, implementadas na instituição, ou se haveria outros utentes com sintomatologia associada à Covid-19, mas, mesmo em relação a estas questões de gestão, fomos, esta manhã, remetidos para a Direcção Regional de Saúde.