Docente da escola do Porto Moniz com Covid-19

Um docente da Escola Básica e Secundária com PE e Creche do Porto Moniz testou positivo para a Covid-19 e iniciou isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde. A informação foi avançada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, no balanço diário que foi hoje retomado.

A par deste novo caso na escola do Porto Moniz, há a registar, também, o facto de dois alunos do infantário 'O Principezinho' terem iniciado isolamento profilático em sequência de um contacto com um caso positivo fora do contexto escolar.