Obras no Palácio de São Lourenço sobem 27% devido à degradação das coberturas

As obras de reabilitação em curso na parte civil do Palácio de São Lourenço sofreram um aumento de 27% face ao valor inicialmente contratualizado, com os trabalhos a ficarem concluídos até 31 de Agosto.

A garantia foi dada aos jornalistas por João Soalheiro, à entrada para uma audiência com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Paulo Barreto.

O presidente do Conselho Directivo do Património Cultural - Instituto Público, que gere os bens culturais do Estado, deu conta de que o avançado estado de degradação das coberturas do edifício, que é considerado monumento nacional, levou a que o custo desta intervenção passasse de 1,8 milhões para 2,3 milhões de euros, verbas provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os trabalhos decorrem na parte civil do Palácio. , Foto DR

As "obras muito profundas", que eram "desejadas há décadas", conforme o próprio reconheceu, tocam não só a cobertura do edifício, mas também as acessibilidades ou a parte eléctrica.

Além de apontar que "a acessibilidade às coberturas era impossível com a natureza dos tectos trabalhados", João Soalheiro vincou que "o estado era de tal modo grave que obrigou a um profundo trabalho técnico e a gastos suplementares", justificando, desta forma, o aumento em meio milhão de euros.

João Soalheiro destacou, ainda, a dimensão do investimento nacional realizado através do PRR na área da cultura, que ascende a mais de 243 milhões de euros destinados à recuperação de monumentos, palácios, museus e teatros nacionais em todo o país.

O responsável aproveitou também para elogiar o empenho dos profissionais envolvidos nas intervenções. "Só posso agradecer aos profissionais da construção civil e da conservação e restauro a absoluta dedicação e entrega que têm dado a este projecto", afirmou.