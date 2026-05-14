Turismo pressiona inflação na Madeira para 3,2%

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, apontou o turismo como um dos principais factores de pressão sobre os preços na Região, com especial impacto na restauração, alojamento e serviços.

“Nos últimos 12 meses a inflação na região foi 3,2%”, afirmou, à margem da cerimónia de abertura do estabelecimento ‘YouMe Café & Eatery’, no Funchal.

O governante sublinhou que os sectores associados ao turismo registam as maiores subidas.

“O sector onde houve um aumento superior dos custos foi na restauração, nos serviços e no alojamento, foi 7,8%”, apontou.

Albuquerque defendeu que esta evolução está associada ao crescimento económico regional.

“Tem a inflação porque também nestes sectores a economia está a crescer, está a crescer a uma grande velocidade.”

Sublinhou ainda que a subida de preços acompanha a melhoria da oferta.

“Nos últimos 10 anos houve quase uma triplicação do alojamento, uma duplicação do preço do alojamento, e os restaurantes têm tido uma actualização também em função da melhor qualidade e melhor serviço.”

As declarações surgem após a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) ter divulgado que a taxa de variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) se manteve em 3,2%, enquanto a variação homóloga subiu para 3,7%, sinalizando uma aceleração recente da inflação na Região.