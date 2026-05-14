Jovem de 22 anos ferido em colisão junto ao Madeira Shopping

Um jovem de 22 anos ficou ferido, há instantes, na sequência de uma colisão entre uma mota e uma viatura ligeira junto ao parque descoberto do Madeira Shopping, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, o motociclista terá sido projectado cerca de um metro e meio devido ao choque lateral entre os dois veículos. Apesar do impacto, a vítima encontrava-se consciente e orientada, apresentando queixas de dores na anca.

O jovem foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.