Al Wehda, de Ivo Vieira, empata e põe fim a ciclo vitorioso

O Al Wehda, treinado pelo madeirense Ivo Vieira, terminou hoje com uma série de quatro triunfos seguidos na primeira liga saudita de futebol, ao ceder um nulo caseiro frente ao Al Fateh.

No desafio da 12.ª jornada, que teve o avançado luso Hernâni no onze do Al Wehda, o francês Youssouf Niakete até colocou os anfitriões na frente, mas o videoárbitro (VAR) viria a anular o tento, por posição irregular.

Apesar do empate, a equipa de Ivo Vieira segue no quarto posto, com 19 pontos, os mesmos do Al Shabab, ambos a cinco da liderança ocupada pelo Al Hilal, que ainda não entrou em campo nesta ronda.