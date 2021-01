Centenas de pássaros mortos em Roma na passagem de ano

Centenas de estorninhos foram encontrados mortos em Roma, à volta da estação principal de comboios, na noite de passagem de ano. Estão a ser partilhadas imagens nas redes sociais que mostram centenas de pássaros no chão.

A causa exacta da morte dos pássaros ainda não foi confirmada, mas as organizações de defesa dos animais acreditam que as mortes estão relacionadas com o lançamento de fogo-de-artifício que celebrou o Ano Novo.

O lançamento de foguetes estava, aliás, proibido pelas autoridades romanas, mas o jornal 'La Repubblica' refere que a norma foi largamente desrespeitada.

"Centenas de pássaros, assustados com os rebentamentos, morreram no coração da cidade poucos minutos depois da meia-noite, depois dos fogos de artifício nas áreas centrais da cidade os terem desorientado", escreve o diário italiano. Confusas, as aves terão acabando por chocar contra janelas ou cabos de alta tensão.

A Organização Internacional para a Proteção dos Animais também partilhou imagens das aves mortas e apelou à proibição do lançamento de fogo-de-artifício.

Recentemente, uma outra imagem do género deu que falar em Portugal. Pelo menos 540 animais (veados, gamos e javalis) foram abatidos na quinta da Torre Bela, no concelho da Azambuja, durante uma caçada a dia 17 de Dezembro.