Albuquerque elogiou comportamento dos madeirenses no fim-do-ano

O presidente do Governo Regional saudou o comportamento exemplar dos madeirenses na noite do fim-de-ano no Funchal e no Porto Santo, onde se realizaram espectáculos pirotécnicos.

"Nós estamos em plena crise de saúde pública e sanitária, a vacina é a esperança, vamos ter de vacinar cerca de 203 mil madeirenses, mas é o início de um processo e não vamos entretanto afrouxar as medidas", avisou Miguel Albuquerque, falando após o início da vacinação no Porto Santo.

Aproveitou a oportunidade para agradecer a forma exemplar como a população assistiu à passagem de ano em ambas as ilhas, nomeadamente no Funchal onde o governo criou uma medida inédita na Região para a assistência ao fogo-de-artifício em espaços públicos: 10.300 lugares em "bolsas de segurança" demarcadas no pavimento.

"Acho que as pessoas cumpriram de forma rigorosa, porque têm a consciência que estamos em plena crise de saúde pública e têm tido um sentimento de responsabilidade como demonstraram no fim-do-ano. Toda a gente cumpriu e estamos de parabéns”, manifestou o chefe do executivo madeirense.

O que não significa que chegou ao tempo de descomprimir. Muito pelo contrário. “Agora é evidente que nós vamos continuar com este processo que só termina quando toda a população estiver vacinada”, acrescentou.

“Nós contamos com a responsabilidade da população que manteve o distanciamento, tudo correu conforme era previsto”, referiu Albuquerque que recusou estar a ter um discurso “paternalista” com os madeirenses.