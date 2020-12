Fotos ilustram pouca gente na baixa do Funchal

A poucas horas do espectáculo pirotécnico que assinala, na Madeira, a entrada no Ano Novo, são muito poucas as pessoas que circulam pela baixa do Funchal. Aliás, numa das bolsas de segurança colocadas pelo Governo Regional, na Avenida Sá Carneiro, apenas uma está ocupada por um vendedor ambulante, onde até colocou um guarda-sol.

Ver Galeria

Numa incurssão pela capital madeirense, o DIÁRIO vislumbrou muito pouca gente a andar pela cidade, sendo de realçar a Praça do Povo e o Cais como os pontos com mais movimento. Já a Praça CR7 encontra-se deserta.

As imagens, que constratam com anos transactos, podem indicar que a larga maioria dos madeirenses irá passar o fim-de-ano em casa, cumprindo com a recomendação deixada pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.