EMIR pronta para agir no Porto Santo até 14 de Fevereiro

A EMIR – Emergência Médica de Intervenção Rápida – está uma vez mais no Porto Santo para prestar auxílio à população local.

“Efectivamente, começámos no dia 3 de Janeiro e esperamos terminar a 14 de Fevereiro, que é o período de inoperacionalidade do navio Lobo Marinho”, referiu ao DIÁRIO António Brasão.

O médico da EMIR espera prestar o “devido apoio” à população, nomeadamente “nas transferências aero-médicas, que são os casos mais complexos, e ainda em todas as situações que sejam necessárias, quer no pré-hospitalar, quer igualmente o apoio ao centro de saúde”.

Recorde-se que esta situação não é nova, tendo já acontecido no mesmo período do ano transacto, com apoio a muitas deslocações à Madeira, nomeadamente ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.