Constrangimento no Aeroporto da Madeira é seis vezes superior

Bom dia! O Governo da República já criou um grupo de trabalho para o estudo dos problemas da operação aérea no arquipélago. Dentro de um ano serão conhecidas as propostas de solução da pista que apresenta seis vezes mais problemas do que em outros locais.

A sustentar a manchete do DIÁRIO desta quinta-feira surge o facto da má visibilidade no Aeroporto da Madeira ter obrigado o avião com a comitiva do Sporting a divergir, ontem, para o Porto Santo, numa viagem que perdurou cerca de cinco horas a finalizar desde a partida em Lisboa até à aterragem final em Santa Cruz.

Outros assuntos em destaque

Testes rápidos detectaram sete positivos nas escolas: Despistagem abrangeu mais de mil professores e funcionários no concelho de Câmara de Lobos; Azáfama marca primeiro dia do rastreio de mais de 5 mil profissionais no Funchal; Porto Moniz em risco elevado fecha estabelecimento de ensino; 110 novos infectados faz elevar para 991 o número de casos activos na Madeira.

Funchal avança com Bolsas de Criação Artística: Câmara vai atribuir seis apoios no valor de 5 mil euros para performance, artes visuais e escrita.

PSD quer actualizar listas da Lei da Droga e PS propõe medidas para fixar gente no Norte são as restantes chamadas de primeira capa desta edição.

