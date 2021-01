Porto Santo tem 39 casos activos e 148 pessoas em vigilância

O Porto Santo tem neste momento 39 casos activos de covid-19 e 148 pessoas em vigilância, sendo que um dos casos encontra-se em reavaliação. A informação foi transmitida esta noite pelo delegado de saúde local, Rogério Correia, precisando que surgiu agora uma nova cadeia de transmissão, "cuja origem e evolução encontra-se em análise" e que neste momento corresponde a oito novos casos positivos e 43 contactos isolados.

Feitas as contas pelo também director do centro de saúde da Ilha Dourada, actualmente existem três cadeias de transmissão activas no Porto Santo, duas delas controladas e isoladas, sendo que uma outra cadeia encontra-se recuperada, conforme transmitido ontem.

Rogério Correia reforçou a importância do isolamento profilático dos contactos directos com estes casos positivos, mesmo com testes negativos ao 5.º dia, "uma vez que podem positivar no período dos 14 dias após o último contacto".

Testes de regresso ao aeroporto

Esta quarta-feira, confirmou-se a retoma do controlo dos passageiros que desembarcaram no aeroporto Porto Santo, assegurando as medidas previstas na resolução do governo.

O DIÁRIO esteve no local e acompanhou a chegada dos primeiros 17 passageiros testados, naquela que foi a primeira viagem do dia operada pela companhia BINTER. A testagem perdura, pelo menos, até 15 de Janeiro.