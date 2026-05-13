Norovírus suspeito em navio de cruzeiro deixa 1.700 pessoas isoladas

As autoridades sanitárias francesas colocaram, esta quarta-feira, cerca de 1.700 pessoas em confinamento a bordo de um navio de cruzeiro atracado em Bordéus, após a morte de um passageiro e da suspeita de um surto de gastroenterite associado ao norovírus.

Segundo a imprensa francesa, a medida foi adoptada depois da confirmação da morte de um homem de 90 anos, num caso que poderá estar relacionado com o vírus responsável por gastroenterites agudas.

O navio, da companhia Ambassador Cruise Line, chegou na terça-feira à noite a Bordéus, proveniente de Brest. A bordo seguem mais de 1.200 passageiros e 514 membros da tripulação, maioritariamente de nacionalidade irlandesa e britânica.

De acordo com a agência AFP, cerca de 50 pessoas apresentaram sintomas compatíveis com gastroenterite e estão a ser submetidas a análises.

O cruzeiro partiu das Ilhas Shetland no passado dia 6 de Maio, tendo feito escalas em Belfast, Liverpool e Brest antes de chegar a Bordéus. O próximo destino previsto era Espanha.

Uma situação semelhante aconteceu recentemente a bordo de um navio nas Bahamas.