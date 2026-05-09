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Mais de 100 pessoas adoeceram com norovírus num cruzeiro nas Bahamas

Foto Shutterstock
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Mais de 100 pessoas estão doentes com um norovírus, um germe que causa gastroenterite aguda, a bordo de um cruzeiro que partiu da Florida, nos Estados Unidos, na semana passada e que regressará segunda-feira a este estado norte-americano.

Um total de 102 passageiros e 13 membros da tripulação do cruzeiro "Caribbean Princess", que se encontra a navegar perto das Bahamas, relataram estar doentes com o vírus que provoca vómitos e diarreia, indicaram os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) num comunicado.

Para conter o surto, a tripulação do navio intensificou as medidas de "limpeza e desinfeção", isolou as pessoas infetadas e consultou as autoridades sanitárias sobre os procedimentos de "limpeza" e de notificação dos casos, conforme detalhado no comunicado.

O cruzeiro tem chegada prevista a Port Canaveral, nos arredores de Orlando, na segunda-feira, dia 11 de maio, de acordo com o portal de acompanhamento de cruzeiros CruiseMapper.

A bordo do navio viajam um total de 3.116 passageiros, pelo que o surto atual afeta 3% dos viajantes.

O norovírus é a principal causa de surtos de diarreia e vómitos nos Estados Unidos, segundo o CDC, e propagar-se através do contacto direto com outras pessoas infetadas, consumo de alimentos e bebidas contaminadas com o vírus, e tocando em superfícies contaminadas.

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