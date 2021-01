Acidente na via rápida

Um acidente que ocorreu esta manhã na via rápida, pouco antes da saída da Boa Nova no sentido Santa Cruz-Funchal e que envolveu três veículos ligeiros, está a complicar a circulação. A faixa da esquerda está encerrada, sendo transitar pela direita.

A informação disponível dá conta de que não existem feridos na sequência deste acidente, apenas danos materiais. Os condutores aguardam pela chegada dos reboques para desobstruir a via, que entretanto se mantém condicionada.

Devido ao choque, que se deu por volta das 7h10, há fila de trânsito já longa, desde o nó da Cancela até à Boa Nova.

A zona da Subida de Santa Rita está também complicada, em direcção ao Funchal. De resto a via não apresenta demoras de maior, apenas as concentrações habituais junto aos nós de maior procura.

No coração da cidade, conte com alguma demora na descida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, menos do que o habitual em período de aulas.