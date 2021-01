Azáfama nos testes aos profissionais das escolas do Funchal

Tiveram início, hoje, os testes aos professores e funcionários dos estabelecimentos de ensino, públicos e privados, do concelho do Funchal, um dos quatro que iriam ser sujeitos a teste antes do regresso à escola, neste segundo período.

A acção de rastreio decorre na na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho. Antes do almoço eram muitos os profissionais que aguardavam pela sua vez para serem testados, numa acção que deverá prolongar-se até ao final do dia, continuando amanhã e sexta-feira.

No total, serão testados 5.096 profissionais das escolas do Funchal, que se juntam aos 423 da Ribeira Brava (a serem testados na sexta-feira).

Ontem foram já testados os profissionais do concelho de Câmara de Lobos, num total de 1.077 testes realizados, no 'centro' montado na Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas (Carmo). Embora oficialmente não tenham sido, ainda, divulgados quaisquer resultados, o DIÁRIO apurou, junto do presidente do Conselho Executivo da Escola dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos, António Mendonça, que uma funcionária dessa escola terá de ser sujeita a um teste PCR, levando a crer que o resultado do teste rápido terá sido, pelo menos, inconclusivo.