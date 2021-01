SESARAM realizou 577 testes rápidos em Câmara de Lobos

A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa que no período da manhã desta terça-feira, 5 de Janeiro, entre as 09 e as 13 horas, foram realizados 577 testes rápidos de antigénio no concelho de Câmara de Lobos.

Tal como já foi comunicado desde o dia de ontem, 4 de Janeiro, arrancou a testagem dos docentes e pessoal não docente das escolas dos concelhos identificados com risco de contágio elevado ou superior: Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, e Porto Santo.

O SESARAM acrescenta que a 5 de Janeiro começaram a ser feitos testes rápidos ao pessoal docente e não docente afecto ao concelho de Câmara de Lobos, num total de mil pessoas.

A logística subjacente a esta operação é da responsabilidade do Serviço de Saúde da RAM que, escreve o SESARAM "de forma célere e segura destacou 21 profissionais para o terreno".