Madeira reserva mais camas para doentes Covid-19

Em comunicado, a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil informa que hoje, entre as 9h00 e as 18h30, foram realizados 1007 testes rápidos de antigénio no concelho de Câmara de Lobos.

A Câmara Municipal de Machico solicita que o início das actividades lectivas presenciais no concelho “obedeça aos mesmos critérios adotados para os concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Porto Santo”.

Hospital dos Marmeleiros com 72 camas reservadas para doentes covid. Governo antecipou conclusão das obras de reabilitação no 4º e 5º pisos do edifício como “medida de prevenção”.

Nacional estranha o facto do Guimarães ter voltado hoje aos treinos quando os jogadores com casos positivos da Covid-19 devido estar em isolamento durante 14 dias.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, deu parecer favorável à declaração do Estado de Emergência.